Ставрополь, , 08:00 — REGNUM Научный центр «Вектор» в Новосибирске подтвердил диагноз у одного из 11 жителей Ставрополья, госпитализированных с подозрением на наличие коронавируса, сообщил 25 марта губернатор края Владимир Владимиров. Это второй в регионе зарегистрированный случай заражения этой инфекцией.

Напомним, 21 марта на Ставрополье был подтвержден первый случай заражения коронавирусом — заразилась теперь уже бывший главный внештатный инфекционист краевого минздрава, которая в первой половине месяца побывала в Испании. Вернувшись из-за границы, она не ушла на самоизоляцию и продолжила вести обычный образ жизни. Позже 11 человек, с которыми контактировала инфекционист, также были госпитализированы с подозрением на коронавирус.

«Мы получили результаты исследований из новосибирского центра вирусологии «Вектор». Из 11 человек, у которых были подозрения на заражение, пришло 10 результатов анализов. Из них коронавирусная инфекция подтвердилась у одного человека, девять человек точно не больны коронавирусом. Еще один тест ждем», — написал Владимиров у себя в Instagram.

По словам губернатора, все, у кого есть подозрение на коронавирус, находятся в краевой инфекционной больнице, в изолированных боксах. Угрозы распространения болезни от них нет. Состояние пациентов удовлетворительное.

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Как сообщало ИА REGNUM, против вернувшегося из Испании с коронавирусом врача-инфекциониста возбудили уголовное дело за нарушение режима самоизоляции для профилактики распространения инфекции. Ей инкриминируют халатность и сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.