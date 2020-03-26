Москва, , 11:28 — REGNUM Ограничения, введённые в Москве на фоне распространения коронавируса, являются беспрецедентными в современной истории города. Об этом написал 26 марта в своём блоге столичный мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что меры профилактики эпидемии обернутся для горожан множественными неудобствами, однако они совершенно необходимы для того, чтобы заражений и заболеваний стало меньше.

«Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску», — добавил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в период с 28 марта по 5 апреля не будут работать парки, непродовольственные магазины и заведения общепита. Исключение сделано для аптек и магазинов с продовольствием.

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