Тбилиси, , 11:18 — REGNUM Среди инфицированных коронавирусом в Грузии пятеро — дети. Об этом 26 марта рассказал на пресс-конференции Иване Чхаидзе, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили.

«Исходя из общего числа, можно сказать, что пять — это много, но среди педиатрических пациентов эта болезнь протекает легко», — рассказал медик. Он отметил, что ни у кого из маленьких пациентов не наблюдается воспаление легких.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на утро 26 марта сообщили о двух новых заболевших COVID-19, таким образом, общее число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 77 человек.

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