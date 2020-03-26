Москва, , 10:56 — REGNUM В Москве в нерабочую неделю будет разрешена продажа непродовольственных товаров согласно установленному перечню. Об этом сообщил 26 марта мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

В опубликованном перечне 21 пункт с наименованиями непродовольственных товаров. В список вошли: санитарно-гигиеническая маска; антисептик для рук; салфетки влажные; салфетки сухие; мыло туалетное; мыло хозяйственное; паста зубная; щетка зубная; бумага туалетная; гигиенические прокладки; стиральный порошок; подгузники детские; спички, коробок; свечи; пеленка для новорожденного; шампунь детский; крем от опрелостей детский; бутылочка для кормления; соска-пустышка; бензин автомобильный; дизельное топливо.

Также без ограничений разрешена торговля продовольствием и лекарствами.

Ограничения будут действовать с 28 марта по 5 апреля.