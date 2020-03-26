Горно-Алтайск, , 09:56 — REGNUM Алтайские правоохранители призвали местных жителей не реагировать на фейковые новости, связанные с распространением коронавируса или дефицитом товаров в магазинах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

«За последнюю неделю многие столкнулись с бесконечно пересылаемыми друг другу видеороликами и голосовыми сообщениями — страшилками про вирус и дефицит товаров», — отметили в ведомстве.

Полицейские напомнили об ответственности для «шутников», создающих и рассылающих фейки. В частности, простых граждан могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тыс. рублей, должностных лиц — до 200 тыс, а юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

Напомним, откровенные фейки распространяются не только в России. Как сообщало ИА REGNUM, многие заведомо ложные сообщения, к примеру, о вертолётах, распыляющих с неба лекарство от коронавируса, «кочуют» без изменений из страны в страну.

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