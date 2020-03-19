Москва, , 10:20 — REGNUM Эпидемия коронавируса спровоцировала ещё более масштабную эпидемию фейковых сообщений. Причём многие из них «кочуют» без изменений из страны в страну, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, в мессенджерах российских пользователей начали распространять якобы проверенную информацию о распылении с вертолётов лекарств для дезинфекции. При этом жителей российских городов призывают закрыть окна и балконы после 23 часов, а также не выходить на улицу. При этом распространители ссылаются на неких друзей в правительстве или в военной части.

Оказалось, абсолютно одинаковые сообщения ранее распространялись среди жителей Италии. Им также сообщали о военных вертолётах, которые должны распылить лекарство над городами. Как передаёт La Stampa, эти фальшивые новости распространяются с севера на юг Италии в виде текстовых сообщений, аудио и видео.

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