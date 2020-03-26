Кампала, , 09:55 — REGNUM Восьмимесячный ребенок в Уганде, чей отец недавно вернулся из города Кисуму на западе Кении, дал положительный результат на коронавирус. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на свои источники.

По словам представителей здравоохранения, девочка проходит лечение в больнице Иганга в 100 км к востоку от столицы Кампалы. Они говорят, что тесты на коронавирус были взяты и у ее родителей.

По информации журналистов телерадиокомпании, помимо данного случая в стране выявили еще четыре новых заражения коронавирусом.

Другой пациент — 57-летний угандиец из северного города Аджумани, который не выезжал за пределы страны.

Двое других являются гражданами Китая, которые находятся под стражей после того, как они избежали карантина и пытались бежать в соседнюю Демократическую Республику Конго.

Пятый случай произошел с гражданином Уганды, который недавно прибыл из Германии.

Общее количество зараженных в Уганде в настоящее время составляет 14.