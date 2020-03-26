Москва, , 09:47 — REGNUM Депутат Госдумы Михаил Терентьев («Единая Россия») направил главе Минтруда Антону Котякову запрос о необходимости изменить процедуру медосвидетельствования в бюро МСЭ и продлить сроки.

В связи с пандемией COVID-19 и последовавшими со стороны властей шагами по предотвращению распространения заболевания с серьёзными проблемами могут столкнуться люди с инвалидностью, отметил Терентьев.

«Я направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову депутатский запрос, в котором предлагаю разработать дополнительные возможности для переосвидетельствования в бюро МСЭ, в частности, продление сроков. Кроме того, считаю необходимым разработать дополнительные критерии заочного или дистанционного переосвидетельствования инвалидности», — сообщил депутат в Facebook.

В нынешней ситуации необходимо предпринять меры, чтобы уберечь людей с инвалидностью от риска заразиться коронавирусом, подчеркнул парламентарий.