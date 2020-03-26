Краснодар, , 09:45 — REGNUM 5 тыс. 689 лабораторных исследований на новый коронавирус проведено в Краснодарском крае по данным на утро 26 марта, сообщила пресс-служба администрации края.

Девять анализов оказались положительными, восемь заболевших СOVID-19 походят лечение в больницах Краснодара и Сочи, ещё одна женщина проходит лечение в Москве.

«Всего на 26 марта в медицинские организации госпитализировано 258 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них в стационаре остаются 112», — сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

Также 3 тыс. 451 человек остаётся на домашнем карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, о четырёх новых случаях заражения COVID-19 стало известно 25 марта. Заболевшие посещали Испанию, Нидерланды, Францию и ОАЭ.