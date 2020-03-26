Санкт-Петербург, , 09:59 — REGNUM В Санкт-Петербурге 25 марта был установлен третий рекорд максимальной температуры воздуха. Об этом сообщил журналистам главный специалист Центра ФОБОС Михаил Леус.

«25 марта, в условиях малооблачной и антициклональной погоды, температура воздуха в Северной столице достигла +12,5°, что на 0,2° выше прежнего достижения 1968 года», — отметил специалист.

Это уже третий рекордный максимум в марте 2020 года.

В четверг, 26 марта, в формирование условий погоды в Петербурге вмешается атмосферный фронт, который проходит вдоль северных границ региона. Из-за чего облаков в небе станет больше, а плотный западный ветер принесет воздушные массы с акватории Финского залива, чем ограничит дневной прогрев.

Таким образом, температура воздуха в течение дня будет в колебаться от +9…+11°, в Ленинградской области +6…+11°. А ветер продолжит дуть с запада с порывами 5−10 м/с.

«Атмосферное давление будет расти и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы», — подытожил специалист.