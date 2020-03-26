Якутск, , 09:50 — REGNUM Треть учеников Якутии не сможет обучаться дистанционно, а будет продолжать обучение по телевизору в виду отсутствия интернета.

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В министерстве образования и науки Якутии заявили, что в республике имеют доступ к интернету лишь 60−70% населения, а значит не у всех школьников будет возможность использовать дистанционное обучение.

«Мы сейчас рассматриваем альтернативные формы обучения, необязательно в формате онлайн. В том числе мы должны использовать возможности телевидения — с 25 марта начали цикл занятий по математике и русскому языку для старших классов. Скорее всего, будем и далее продолжать это направление»,— цитирует специалистов ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех регионах страны учреждения образования готовятся к переходу на дистанционное обучение в связи с введёнными карантинными мерами по предупреждению распространения коронавируса.