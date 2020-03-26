Ставрополь, , 09:42 — REGNUM Начальник отдела технического обеспечения противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края (ПАСС СК) предстанет перед судом по уголовному делу о хищении бюджетных денег при госзакупках. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 26 марта в пресс-службе СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2018 году фигурант дела при подготовке аукционной документации на закупку напорных пожарных рукавов намеренно подобрал более высокие ценовые предложения на этот товар. Этим он максимально завысил начальную цену контрактов.

Затем между ПАСС СК и одной из фирм было заключено семь государственных контрактов на поставку пожарных рукавов на сумму свыше 17 млн рублей. Однако выяснилось, что товар не соответствовал техническому заданию, а его рыночная стоимость была намного меньше заявленной — 7,8 млн рублей. Остальные 9,5 млн рублей были похищены.

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