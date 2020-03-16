Пятигорск, Ставропольский край, , 16:10 — REGNUM Уголовное дело о присвоении в особо крупном размере возбудили в Пятигорске против заведующей аптекой. Она подозревается в хищении выручки на несколько миллионов рублей, сообщили ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

В полицию обратился директор одной из аптек Пятигорска с заявлением о пропаже денег из кассы. Мужчина пояснил, что при инвентаризации выявлена недостача на сумму около 2,8 млн рублей. В ходе проверки было установлено, что средства, вырученные от продажи лекарств, присвоила себе 31-летняя заведующая аптекой.

Сообщается, что после задержания подозреваемая дала признательные показания. В настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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