Пекин, , 09:11 — REGNUM Пекин потребовал от всех клиник города проводить тест на нуклеиновые кислоты коронавируса всем пациентам с симптомами жара и лихорадки, сообщает 26 марта агентство Синьхуа.

Китайская столица также потребовала от всех прибывающих в город из-за рубежа в независимости от национальности и цели и места прилета в течение 14 дней выдерживать карантин и сдавать тесты на коронавирус после того, как за 24 марта в городе было выявлено 19 «импортных» случаев заражения новым коронавирусом.

Напомним, что за прошедшие сутки в китайской столице было зафиксировано шесть новых случаев заражения «импортным» коронавирусом, а общее число таких случаев в городе достигло 149.