Тернополь, Украина, , 09:08 — REGNUM В Тернопольской области Украины зафиксированы четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом 25 марта в социальной сети Facebook.

Все четверо заболевших — медики — два семейных врача, один врач из центра первичной медико-санитарной помощи и один работник больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тернопольской области полиция заблокировала шесть населённых пунктов, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Недуг выявили у священника, который успел пообщаться примерно с 500 людьми.

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