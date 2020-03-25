Тернополь, Украина, , 12:58 — REGNUM В Тернопольской области Украины полицейские заблокировали шесть населённых пунктов, в доном из которых от коронавируса скончался мужчина, сообщил 25 марта советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам чиновника, 9 марта умерший контактировал с местным священником, у которого также диагностирован COVID-19. Всего с начала марта священник общался примерно с 500 людьми.

«Сам священник находится в реанимации в Тернопольской клинической больнице в тяжёлом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции лёгких. Врачи борются за его жизнь», — сообщил Геращенко.

Всего в шести населённых пунктах уже выявили пятерых инфицированных, но, по мнению советника главы МВД, их гораздо больше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в селе Ковалёвка Тернопольской области из-за коронавируса скончался 68-летний мужчина. Он стал четвёртой жертвой COVID-19 на Украине.

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