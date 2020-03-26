Тбилиси, , 08:36 — REGNUM Тысяча тестов на коронавирус, которые поступили в Грузию в качестве подарка из Китая, доставили в город Марнеули, где объявлен строгий карантин. Об этом 25 марта рассказала журналистам министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как сообщила глава минздрава, китайские тесты показывают результат довольно быстро, через 1,5 часа, и это поможет более эффективно контролировать ситуацию в карантинной зоне. Она также отметила, что грузинские власти договорились о поставке партии тестов на коронавирус в количестве 200 тыс. штук.

«Вы знаете, что в мире дефицит тестов, соответственно, их весьма сложно собрать и закупить, однако, несмотря на это, мы сумели заключить договор на 200 000 тестов», — сказала Тикарадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 марта в городе Марнеули выявили женщину, которая, предположительно, заразилась на массовом мероприятии. В этом городе и в соседнем Болниси с 23 марта объявлен строгий карантин.

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