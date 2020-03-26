Кейптаун, , 08:08 — REGNUM Министр полиции ЮАР Беки Селе объявил об отмене решения разрешить владельцам собак выгуливать своих питомцев во время 21-дневного карантина, который начнется в пятницу, 27 марта, в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом передает местный новостной портал IOL.

«Собак нельзя будет выгуливать», — сказал Селе, добавив, что люди должны выгуливать собак в своих домах.

Он также сказал, что будет запрещен бег в общественных местах, сообщает новостной портал.

Ранее в среду, 25 марта, министр здравоохранения Цвели Мхизе заявлял, что людям будет разрешено бегать и гулять со своими собаками, если они будут делать это ответственно.

Напомним, что число заражений коронавирусом в ЮАР возросло до 709 случаев.

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