Мехико, , 06:42 — REGNUM Решение приостановить выполнение ряда своих задач приняло правительство Мексики в рамках сдерживания коронавирусной ифекции в стране, сообщил в мексиканский замминистра здравоохранения Уго Лопес-Гатель 25 марта ходе пресс-конференции.

Он отметил, что министерства самостоятельно определят несрочные задачи, выполнение которых следует отложить. По словам Лопес-Гателя, жизнено важные для страны функциии и ключевые лица, выполняющие их в правительстве, останутся.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Мексике количество заболевших COVID-19 выросло до 475 человек.

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