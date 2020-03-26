Красноярск, , 06:42 — REGNUM По состоянию на утро 26 марта в Красноярском крае зарегистрировано пять подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минздраве, ожидается подтверждение анализа в семи случаях в лаборатории «Вектор» города Новосибирска.

Уточняется, что случаи заболевания выявлены в Красноярске.

В крае под непрерывным наблюдением на дому находятся 7186 человек (плюс 1467 человек за сутки). Всего с 31 января 2020 года в регионе обследовали на коронавирус 2479 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае освоили производство многоразовых защитных масок.

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