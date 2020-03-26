Екатеринбург, , 06:13 — REGNUM Жителям Екатеринбурга желательно оставаться дома и не выходить из квартир без крайней нужды. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

«Останьтесь, пожалуйста, в ближайшее время дома. Просим вас пока никуда не ходить, не рисковать здоровьем. Поберегите себя, мы за вас очень переживаем», — сказал чиновник.

Причиной такого обращения стала ситуация с коронавирусом. Как сообщало РЕ, всего в Свердловской области насчитывается 13 официально заражённых. Впрочем, не факт, что эта цифра окончательная. По мнению некоторых наблюдателей, она ещё увеличится. Ситуация осложняется тем, что не все носители инфекции соблюли правила самоизоляции, разработанные Роспотребнадзором для вернувшихся из-за границы, и после возвращения на Урал продолжили распространять инфекцию. В Челябинской области один из граждан заразил свою супругу, дочь и бабушку дочери.

Как сообщало ИА REGNUM, с аналогичным призывом выступил и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Также ранее о том же пожилых попросили мэр Москвы Сергей Собянин, глава Южного Урала Алексей Текслер и руководители многих других регионов России.