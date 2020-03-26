Владивосток, , 05:31 — REGNUM Полиция Приморья призвала жителей региона воздержаться от распространения фейков о работе МВД в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД края.

Читайте также: В Приморье приостановлены все массовые мероприятия

В социальных сетях распространяется информация о том, что полиция будет штрафовать родителей, чьи дети окажутся в общественных местах без сопровождения взрослых или директоров школ, где будут обнаружены учащиеся.

«Такие сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Полиция Приморья призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации. Вместе с тем, МВД просит жителей Приморья не оставлять детей без присмотра, контролировать их времяпрепровождение и соблюдение мер личной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье по распоряжению губернатора отменены все массовые мероприятия, а также и те, где число участников может превышать 50 человек.