Владивосток, , 04:52 — REGNUM В Приморье временно приостановили проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Режим повышенной готовности, введённый в крае предполагает ограничение также и других мероприятий, в которых число участников превышает 50 человек — губернатор Приморья Олег Кожемяко внёс соответствующее изменение в ранее принятое постановление «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции».

«В центрах социального обслуживания населения временно приостанавливается проведение групповых занятий и иных досуговых мероприятий», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье скоро начнут выписывать из больницы выздоровевших от коронавируса.