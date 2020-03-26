Владивосток, , 05:29 — REGNUM В Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке усилили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе университета.

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С 30 марта в общежитиях и гостиницах вуза вводится режим повышенной готовности: будет остановлен проход тем, кто там не проживает, а сами жильцы смогут входить и выходить только в период времени с 8:00 до 22:00. Занятия с 30 марта по 4 апреля проводиться не будут, с 6 апреля возобновятся.

«Въезд на территорию кампуса такси будет запрещен, для обеспечения возможности приобретения товаров первой необходимости будут запущены специальные маршруты университетских автобусов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье приостановлены все массовые мероприятия.