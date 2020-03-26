Вашингтон, , 04:12 — REGNUM Компания Bethesda заявила: итоги первой недели продаж DOOM Eternal показали, что игра побила рекорд франшизы. Об этом 26 марта сообщил портал Screen Rant.

Издатель сообщил, что доход от её продаж в два раза превысил тот, который принесла за аналогичный период DOOM 2016 года. Отмечается, что DOOM Eternal не только установила новый рекорд, но и привлела к себе большое внимание со стороны пользователей ПК: среднее количество одновременно запустивших игру геймеров составило более 100 тыс.

Стоит отметить, что Bethesda в своём пресс-релизе не назвала конкретные цифры продаж.

Релиз DOOM Eternal состоялся 20 марта 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Разработкой игры занималась компания id Software.

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