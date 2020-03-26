Москва, , 00:41 — REGNUM Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в реанимации. Об этом сообщил концертный директор певца Олег Дмитриев, передаёт РИА Новости.

Директор прокомментировал информацию в СМИ и социальных сетях о том, что причиной госпитализации Лещенко является подозрение на коронавирус. Он подтвердил перевод в реанимацию, но пояснил, что певец вместе с супругой лёг в больницу на обследование, как ему посоветовали друзья-медики.

По словам Дмитриева, артист «находится в реанимации не из-за вируса, его подпитывают там кислородом». Лещенко будет находится в реанимации ещё два дня.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам друга певца, юмориста Владимира Винокура, врачи выявили у Лещенко и его супруги воспаление легких.

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