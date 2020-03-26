Лондон, , 00:40 — REGNUM 28 человек скончались в результате заражения коронавирусом нового типа в Англии за прошедшие сутки, сообщает английская национальная служба здравоохранения.

Отмечается, что возраст умерших от COVID-19 составил от 47 до 93 лет. Общее число скончавшихся от COVID-19 в Англии достигло 414 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Борис Джонсон пообещал оказать помощь бизнесу и промышленности страны, пострадавшего в ситуации пандемии коронавируса нового типа. Он отметил. что особенно важно помочь авиации, которая страдает от резкого снижения масштаба авиаперевозок.

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