Монако, , 23:56 — REGNUM Заболевание коронавирусом COVID-19 у князя Монако Альбера II началось с нетипичных первых симптомов. Об этом он рассказал 25 марта в эфире радиостанции RTL.

«У меня не было потери обоняния и вкуса. Сперва это было похоже на насморк, кашель появился не сразу. Потом немного поднялась температура», — сообщил князь Монако.

По его словам, все описанные симптомы проявлялись в достаточно лёгкой форме.

Следует отметить, что типичными первыми симптомами нового коронавируса, согласно заявлениям медиков, являются нарушение обоняния, сухой кашель, затруднение дыхания и резкое повышение температуры.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта было объявлено, что князь Монако Альбер II сдал положительный тест на коронавирус. По данным пресс-службы княжеского двора, состояние его здоровья не вызывает беспокойства.

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