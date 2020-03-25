Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Военнослужащим США запрещено совершать любые поездки за пределы страны в течение ближайших 60 суток, сообщил 25 марта глава Пентагона Марк Эспер в интервью агентству Reuters.

По его словам, такое решение принято для борьбы с распространением коронавируса.

Распоряжение распространяется не только на всех военных, но и на гражданский персонал военного ведомства США и всех членов их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта стало известно о выявлении коронавируса у троих военнослужащих ВМС США на борту авианосца «Теодор Рузвельт».

Напомним, на территории США коронавирусом заразились свыше 64 тыс. человек.

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