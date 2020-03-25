Вашингтон, , 22:21 — REGNUM В результате пандемии коронавируса COVID-19 во всем мире умерло 20 499 человек, сообщает 25 марта университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику ситуации.

По их данным, первую тройку по числу умерших составляют Италия (6 820 умерших), Испания (3 434 жертвы), Китай (3 163 смерти).

Всего, по утверждению университета, в мире заразились коронавирусом 451 355 человек.

Более всего зараженных выявлено в Китае (81 661 человек), в Италии (74 386 человек), а также в США (60 115 человек).

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит иные цифры заразившихся коронавирусом в мире. По мнению ВОЗ, они пока не превышают 400 тыс. человек.

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