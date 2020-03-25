Париж, , 22:07 — REGNUM За истекшие сутки во Франции выявлено около трёх тыс. новых случаев заражения коронавирусом, заявил 25 марта на брифинге руководитель Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

По его словам, теперь число зараженных коронавирусом во Франции превысило 25 тыс. человек.

Кроме того, после сообщений о 221 умершем за сутки число жертв коронавируса в стране составляет 1331 человек.

Саломон уточнил, что в реанимации в тяжелом состоянии находятся 2 827 человек, а 3 900 признаны выздоровевшими и уже выписаны из больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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