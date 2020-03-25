Париж, , 21:57 — REGNUM Во Франции 231 человек умер в результате заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщил 25 марта генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон.

По его словам, общее число жертв коронавируса на территории Франции достигло 1331 человек.

Общее число официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране, согласно последним данным, превысило 25,2 тысячи человек.

Саломон отметил, что 86% скончавшихся от вируса составляют люди старше 70 лет. При этом чиновник признал, что ситуация с распространением инфекции во Франции «продолжает ухудшаться».