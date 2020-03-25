Москва, , 21:54 — REGNUM Специализированные группировки для противодействия пандемии коронавируса созданы в четырех российских областях на территории Западного военного округа (ЗВО), сообщает 25 марта «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу округа.

Группировки включают в себя подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, военной полиции, военных медиков. В их составе порядка одной тыс. военнослужащих и более 200 единиц специальной техники.

В это число входят комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины спецобработки техники ТМС-65У, комплексы полевых лабораторий КЛП-10, а также специальная инженерная техника/

Группировки могут действовать на территории Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областей.

Кроме того, в Санкт-Петербурге организован региональный центр управления штаба Западного военного округа, который в круглосуточном режиме собирает данные и анализирует эпидемиологическую обстановку.

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