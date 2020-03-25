Москва, , 19:16 — REGNUM Выходные дни, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным, не будут относится к работе банков в России. Об этом 25 марта заявил глава второго по активам российского банка ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 1».

Как пояснил Костин, банки будут работать и во время выходных дней, так как они обеспечивают жизнедеятельность государства. Он привёл в пример опыт европейских стран, где даже в условиях жёсткого карантина банки работают наравне с аптеками и продуктовыми магазинами.

Комментируя предложение президента РФ Владимира Путина о введении каникул по ипотечным и потребительским кредитам, Костин пояснил, что за время выходных банками будет разработан подробный механизм облегчения ситуации для граждан, которые пострадали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предложении президента России Владимира Путина ввести выходные дни с 28 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы. Как пояснил президент РФ, такая мера позволит снизить риск распространения коронавирусной инфекции в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей