Тирана, , 19:14 — REGNUM Режим стихийного бедствия объявили албанские власти с 25 марта, сообщает Plusinfo.

Этот режим, введённый на фоне пандемии, будет действовать в течение 30 дней.

В рамках действия этой меры в стране правительство и местные власти должны выплачивать компенсации всем пострадавшим от стихийного бедствия гражданам.

Напомним, в Албании зафиксировано 123 случая инфицирования вирусом SARS-CoV-2, причём пять человек скончались.

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