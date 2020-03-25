Баку, , 18:59 — REGNUM Нерабочей объявлена в Азербайджане неделя 29 марта — 3 апреля, сообщили 25 марта в пресс-службе азербайджанского правительства.

Это нововведение касается людей, работающих по пятидневному рабочему графику. Для работающих по «шестидневке» нерабочей будут дни с 30 марта по 4 апреля.

Такие меры вводятся в стране на фоне распространения коронавируса. 29 марта считался первым рабочим днём в Азербайджане в связи с переносом из-за праздника Новруз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Азербайджане с 24 марта действует специальный карантинный режим.

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