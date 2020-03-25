Санкт-Петербург, , 18:26 — REGNUM Объявление нерабочей недели может оказаться эффективной мерой против распространения коронавируса в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат ЗакСа Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Нерабочей следующую неделю объявил президент Владимир Путин в попытке заставить граждан сократить социальные контакты и предупредить дальнейшее заражение.

«Это эффективная мера с точки зрения предупреждения коронавируса. На старте она способна существенно уменьшить количество социальных контактов, это будет иметь существенное значения для блокировки распространения болезни», — считает Дмитриева.

Она не согласна, что граждане РФ легкомысленно относятся к требованиям врачей по возможности сидеть дома. Так, Дмитриева заметила сокращение автомобильного трафика, о снижении пассажиропотока на треть объявили в метро. При этом дети, оказавшиеся на каникулах, вместо того чтобы изолироваться, продолжают собираться во дворах, и этому следует положить конец, придумав, как их занять.

Добавим, на сегодня в России зарегистрировано 658 случаев коронавируса в 55 регионах. Число заболевших удваивается примерно каждые трое суток.

Дмитриева подчеркивает, что единственная эффективная мера по борьбе с этим процессом — это ужесточение карантина.

«И карантин должен идти, опережая распространение заражения. Если идет экспонента, то ее нужно сбить. Пока экспонента у нас в стране ничем не лучше, чем в других странах. Сбивает ее только карантин. Если такая мера (нерабочая неделя. — Прим. ред.) не даст результата, значит, надо еще ужесточение», — считает депутат ЗакСа.

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