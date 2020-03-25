Набережные Челны, Татария, , 18:51 — REGNUM Бесплатно обучать людей пожилого возраста компьютерной грамотности будет жительница Набережных Челнов Зоя Гаус. В ходе дистанционного обучения пенсионеры научатся скачивать мобильное приложение, регистрироваться на портале, создавать личный кабинет, подавать заявления, записываться на прием к врачу и другим навыкам пользования электронными услугами. Об этом рассказали в мэрии города.

В 2015 году Зоя Гаус победила во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Инициативу челнинки поддержала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, призвав жителей республики пользоваться социальными услугами в электронном виде и ограничить посещение пожилыми людьми многолюдных и общественных мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самарской области благодаря социальной инициативе химического комбината «Тольяттиазот» тольятинцы предпенсионного и пенсионного возраста получили возможность открыть для себя компьютерную грамотность, заняться изучением иностранных языков или овладеть азами бизнеса. Популярная программа развития персональных профессиональных навыков для людей 50−70 лет «Химия опыта» запустила уже второй сезон, в рамках которого стартовали практические занятия.

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