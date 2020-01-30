Тольятти, Самарская область, , 16:04 — REGNUM В Самарской области благодаря социальной инициативе химического комбината «Тольяттиазот» тольятинцы предпенсионного и пенсионного возраста получили возможность открыть для себя компьютерную грамотность, заняться изучением иностранных языков или овладеть азами бизнеса. Популярная программа развития персональных профессиональных навыков для людей 50−70 лет «Химия опыта» запустила уже второй сезон, в рамках которого стартовали практические занятия.

В России подобная образовательная площадка, организованная крупным промышленным предприятием, появилась впервые, отмечают в пресс-службе предприятия. Научиться чему-то новому, поднять свой профессиональный уровень и изменить социальный статус для современных пожилых, но деятельных россиян весьма важно. Особенно в свете недавнего повышения пенсионного возраста, когда только опыт и высокая квалификация помогают победить более молодых соискателей на рынке труда.

Юлия Петренко. — Наш проект задумывался как моральная и интеллектуальная помощь людям старшего поколения, которые в связи с повышением пенсионного возраста должны быть активными как можно больше. Сейчас и молодым непросто, что уж говорить о пожилых. При этом у них огромный жизненный и профессиональный багаж. Поэтому наш проект и называется «Химия опыта»: на опыт людей, как катализатор, добавляются актуальные знания и получается совершенно новый удивительный результат. Мы хотели открыть жителям города и области новые горизонты, показать, что на пенсии жизнь только начинается». «У нас много проектов, в том числе и социальных, направленных на развитие нашего родного города. Есть проекты для молодежи, для детей. А «Химия опыта» рассчитана на людей старшего возраста, — сообщила «Комсомольской правде» заместитель генерального директора, директор по связям с общественностью ЗАО Корпорация «Тольяттиазот». — Наш проект задумывался как моральная и интеллектуальная помощь людям старшего поколения, которые в связи с повышением пенсионного возраста должны быть активными как можно больше. Сейчас и молодым непросто, что уж говорить о пожилых. При этом у них огромный жизненный и профессиональный багаж. Поэтому наш проект и называется «Химия опыта»: на опыт людей, как катализатор, добавляются актуальные знания и получается совершенно новый удивительный результат. Мы хотели открыть жителям города и области новые горизонты, показать, что на пенсии жизнь только начинается».

В «Тольяттиазоте», убеждены, что «Химия опыта» даст людям от 50 лет и старше возможность идти в ногу с современной экономикой, найти подходящую работу или открыть свое дело.

Первый сезон «Химии опыта» проводился с января по июнь 2019 года и получил много теплых отзывов от жителей региона. В новый набор на второй сезон популярного проекта вошло более 40 человек. В ДК «Тольяттиазот» они полгода бесплатно будут совершенствоваться в иностранных языках, компьютерной грамотности, а также в менеджменте и предпринимательстве. Есть в программе и мастер-классы экспертов по психологии, экономике и управлению персоналом. А после обучения их ждет защита проектов — все как когда-то в вузах и техникумах.

Востребованность и эффективность программы очевидна: ни один из участников прошлого сезона не отсеялся за время обучения.

«Сейчас я — резидент бизнес-инкубатора: моя компания занимается управлением проектами в самых разных сферах. Здесь (на «Химии опыта») я получил немало полезной информации, которая позволила по-новому и более эффективно выстраивать работу. И, заметьте, бесплатно», — отметил участник первого сезона «Химия опыта» Александр Яштынгин.

Кстати, организаторы скорректировали образовательную программу ко второму сезону «Химии опыта», опираясь на советы и отзывы участников пилотного сезона.

«Мы теперь точно знаем, что интересно тольяттинцам, а что — не очень, что пригодилось выпускникам в жизни, в работе, а что было бесполезным, — рассказала доцент кафедры менеджмента высшей школы бизнеса МГУ Марина Маркова, координатор и методист «Химии опыта». — Программу мы переработали, учли все замечания и пожелания. Например, был очень большой блок, посвященный проблемам менеджмента. И оказалось, что создание собственного дела или изучение английского языка слушателям намного интереснее и нужнее, чем навыки управления крупным бизнесом. Эти знания по-прежнему доступны, но теперь — в рамках консультации с экспертами».

«Мы убедились, что представители серебряного возраста, пройдя дополнительное обучение, становятся действительно незаменимыми сотрудниками у себя в компании, — подчеркнул заместитель директора по управлению персоналом ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Иван Гуренков. — Программа действительно нужная и важная: она имеет практическую направленность и результат. Поэтому она будет продолжаться и, возможно, станет традиционной».