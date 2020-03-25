Тбилиси, , 16:33 — REGNUM

Средний возраст граждан, инфицированных коронавирусом в Грузии, составляет 37 лет, сообщил на брифинге в администрации правительства 25 марта заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Паата Имнадзе.

По его же информации, максимальный возраст пациента составляет 82 года, а самому младшему инфицированному пациенту всего 2 года.

На данный момент в Грузии зарегистрировано 73 случая коронавируса, 10 человек излечились, 4055 находятся в карантине, а 252 в стационарах под наблюдением врачей. Рост числа зараженных вирусом фиксируется ежедневно. Последние 3 случая связаны с поездками граждан в США и Францию.