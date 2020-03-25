Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM Компания «Бронка Групп», в рамках акции «Добрый сосед», направленной на помощь пожилым людям во время угрозы распространения коронавируса, поставит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны Ленинградской области продуктовые наборы. Об этом сообщает в среду, 25 марта пресс-служба администрации региона.

Компания соберёт для областных ветеранов продуктовые наборы. Они будут состоять из 11 основных позиций стандартной продуктовой корзины. В наборы войдут товары с большим сроком годности. В ближайшие дни помощь будет оказана возрастным гражданам, находящимся в группе особого риска из-за распространения эпидемии коронавируса.

«Всего в планах помочь 157 инвалидам и 892 участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Ленинградской области. Каждая посылка снабжена памяткой, содержащей основную информацию о новом вирусе и о том, где ветеранам можно получить консультативную и медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

В компании также уточняют, что в каждую посылку будет вложен памятный буклет, содержащей основную информацию о новом вирусе и о том, где ветеранам можно получить консультативную и медицинскую помощь.

«Как показывает статистика, пожилые граждане являются особо уязвимыми группами населения при заболевании новой инфекцией COVID-19. Мы надеемся, что обеспечение ветеранов необходимой провизией на период карантина поможет им выходить из дома как можно реже», — отметил генеральный директор «Бронки Групп» Никита Муров.

Напомним, ранее Минздрав РФ рекомендовал гражданам старше 60-ти лет воздержаться от выхода на улицу без необходимости, ограничить посещения магазинов и поездки на общественном транспорте.

По данным комитета по социальной политики Ленинградской области, в регионе проживает 157 инвалидов и 892 участника Великой Отечественной войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав РФ скорректировал рекомендации врачам по выявлению коронавируса