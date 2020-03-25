Париж, , 16:10 — REGNUM Число заключенных во французских тюрьмах сократилось примерно на 1600 человек, сообщает Le Figaro.

«В наших учреждениях уже на 1600 заключенных меньше», — заявила министр юстиции страны Николь Беллубэ.

Министр объявила профсоюзным организациям, что она собирается выпустить 5000 человек.

По её словам, заключенные, которым остается шесть месяцев до окончания срока, могут выйти из тюрьмы и пройти общественные работы. Досрочное освобождение не будет касаться террористов и лиц, совершивших бытовое насилие.

Напомним, во французских тюрьмах, которые страдают от хронической заполненности, насчитывается более 70 000 заключенных.