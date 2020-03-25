Курск, , 16:02 — REGNUM В Курской области по состоянию на 25 марта не выявлено ни одного заболевшего новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Под медицинским наблюдением находятся 252 человека. Все они прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и теперь находятся в изоляции. С медицинского наблюдения сняты 105 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко на обсервации находятся три человека, которые, возможно, контактировали с больным, а также 24 человека с ОРВИ, которые недавно приехали из-за границы. Всех обследовали на новую коронавирусную инфекцию, результаты тестов — отрицательные.

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