Майкоп, , 09:46 — REGNUM Мечети временно закрылись в Адыгее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Данное решение действует до 20 апреля, сообщили ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) Адыгеи и Краснодарского края.

Напомним, ранее, 17 марта, ДУМ объявило об ограничении работы мечетей в Адыгее. Было решено отказаться от пятничных проповедей и коллективных молитв, а также факультативных занятий, уроков, лекций и массовых мероприятий.

«Вынесено решение о полном закрытии всех действующих мечетей на территории Республики Адыгея. Просим верующих совершать намаз дома и отнестись к данному решению с пониманием и благоразумием», — сказано в сообщении.

Напомним, в Адыгее из-за ситуации с коронавирусом с 18 марта действует режим повышенной готовности. В республике, в частности, отменены все официальные, культурные, спортивные и иные мероприятия с участием более 50 человек. При этом случаев заболевания коронавирусом в регионе не зарегистрировано.

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