Бишкек, , 15:02 — REGNUM Медики в Киргизии выявили еще два случая заражения коронавирусом — общее число зараженных выросло до 44. Об этом 25 марта заявила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова на брифинге.

По её словам, новые пациенты выявлены в Бишкеке и Московском районе Чуйской области Киргизии. Один из зараженных прилетел из Дубая, а второй — встречал в аэропорту женщину, которая прилетела из Испании. Акматова добавила, что оба пациента чувствуют себя удовлетворительною

Отметим, с 25 марта в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, а также трех районах Ошской и Джалал-Абадской областей ввели чрезвычайное положение. В вечернее и ночное время действует комендантский час.

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