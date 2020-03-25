Москва, , 14:48 — REGNUM Флэшмоб медицинских работников, призывающий потенциальных пациентов оставаться дома, за несколько дней облетел весь мир, включая Россию.

Началась эта акция в Малайзии и очень быстро распространилась по всей планете. Врачи и медсестры в защитных масках, перчатках и спецкостюмах фотографируются на рабочем месте, держа в руках плакаты, на которых написано по одному слову из фразы: «Мы остаемся здесь для вас, оставайтесь дома ради нас». Некоторые слова могут варьироваться, но смысл послания неизменен.

Этот флэшмоб вызван тем, что люди, безответственно относящиеся к мерам по борьбе с эпидемией, не только создают угрозу для себя и близких, но могут спровоцировать резкий рост нагрузки на врачей в больницах — не только физической, но и вирусной. Чем с большим количеством зараженных вынужден контактировать врач, тем больше вероятность, что его иммунитет не справится с атаками инфекции.

В России к флэшмобу уже присоединились врачи Ставрополья, Чувашии, Рязани, Новгорода, Воронежа, Ленинградской области, Кузбасса и других регионов.

Еще одним, очень доходчивым вариантом флэшмоба являются фотографии итальянских и китайских медиков, вынужденных сутками дежурить в больницах, не снимая защитных очков и масок, из-за чего на их лицах порой остаются кровавые следы.

Напомним, число зараженных коронавирусом в мире превысило 422 тысячи человек, в России пока что вирус обнаружен у 658 человек, тысячи людей находятся под наблюдением из-за контактов с инфицированными. Лидером по смертности от вируса остается Италия, эксперты среди причин бедственного положения называют нежелание итальянцев ограничить традиционно активную социальную жизнь в начале эпидемии.