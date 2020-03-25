Сухум, , 14:49 — REGNUM Общественное объединение «Русская община Абхазии» перешло работать в режим онлайн в связи с мерами введенными для борьбы с распространением коронавируса. Сообщение об этом было опубликовано 25 марта на сайте организации.

«…в связи с подписанным распоряжением исполняющего обязанности президента Республики Абхазия о новых мерах по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19, ОО «Русская община Абхазии» с 25 марта 2020 года временно перевела свою деятельность в онлайн-режим работы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в электронную форму переведено делопроизводство организации. Все запланированные на ближайшее время мероприятия будут перенесены.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 марта по 7 апреля в Абхазии введены дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса. На этот период запрещен въезд в страну иностранным туристам, приостановлена работа рынков, предприятий общепита и ряда других объектов, где обслуживается большое количество клиентов.

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