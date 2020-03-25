, 14:38 — REGNUM В Москве ввели новые ограничительные меры по причине распространения коронавируса. Соответствующее решение утверждено в специальном указе мэры Москвы Сергея Собянина от 25 марта 2020 года.

Прописанные в документе положения предусматривают временное приостановление работы кинотеатров, ночных клубов, детских игровых и досуговых центров. Помимо этого приостановлены льготы на проезд в общественном транспорте для лиц старше 65 лет.

Запрета на работу торговых центров в Москве документ не предусматривает, однако ограничивает их работу. Согласно его требованиям, нельзя проводить массовые мероприятия, при которых происходит скопление людей. Любые массовые мероприятия становятся запрещёнными.