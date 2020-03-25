Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Застрявших в РФ финнов будут вывозить на родину автомобилями трижды в неделю. Автосообщение организовало генеральное консульство Финляндии в Петербурге. Об этом сообщается на официальных страницах диппредставительства в социальных сетях.

Машина из Петербурга отправится в Лаппенранту через Выборг. «Сообщение предназначено для оставшихся в России граждан Финляндии, которые хотят вернуться на родину», — уточняют в консульстве. По оценкам МИДа, несколько сотен финнов все еще находятся в РФ, хотя границы закрыли из-за коронавируса.

Автомобиль будет отправляться из Петербурга трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам, поясняет портал Yle.

Чтобы забронировать место в машине, необходимо связаться с консульством по адресам электронной почты: sanomat. pie@formin.fi и jussi. tanskanen@formin.fi.

Консульство добавляет, что количество мест в салоне ограничено, и призывает брать с собой минимум вещей. Как долго будут осуществляться такие перевозки, пока неизвестно.

Трансфером могут воспользоваться и российские студенты финских колледжей, которые хотят вернуться, так как они имеют вид на жительство в Финляндии.

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