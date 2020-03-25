Ростов-на-Дону, , 14:21 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время развернут госпитали для пациентов с подозрением на COVID-19.

«Региональному минздраву поручено в десятидневный срок обеспечить режим полной готовности системы здравоохранения Ростовской области», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 25 марта.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с выявленным в Ростовской области случаем заболевания COVID-19 донской губернатор распорядился ужесточить меры против коронавируса. Массовые мероприятия «с числом участников более 50 человек одновременно» отменены. Наряду с этим ограничена работа кружков и секций, в том числе спортивных.

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